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Portugal

Os açambarcadores de senhas para os consulados portugueses

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 28 de abril de 2026 às 23:00

Empresas intermediárias criam programas de software que cativam automaticamente os escassos agendamentos para pedidos de vistos nos consulados de Portugal. Uma vaga pode valer mais de 500 euros.

Conseguir uma marcação para um visto não é fácil”, lê-se na abertura do site Fast Visa Appointments, que promete ajudar “pessoas a conseguirem marcações para vistos no Reino Unido, Estados Unidos e Singapura que querem mudar-se para Portugal”. Para ultrapassar o calvário dos agendamentos nos consulados portugueses - um serviço que o Estado subcontrata à multinacional VFS Global -, esta empresa diz aos clientes potenciais que usa tecnologia: um bot.

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