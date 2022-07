Moedas faz tabu sobre aeroporto, mas nem sempre foi assim

Carlos Moedas não marcou reunião para votar proposta do PCP que o vincularia a uma solução para o novo aeroporto e tem fugido à questão. Mas durante a campanha eleitoral não teve problemas em mostrar a sua preferência pela solução de Alcochete.

A 2 de setembro de 2021, os candidatos à Câmara de Lisboa debatiam na SIC. Um dos temas era, claro, a localização do novo aeroporto de Lisboa. Nessa altura, o candidato Carlos Moedas não tinha problemas em alinhar com uma solução que era também apoiada pela CDU e pelo BE.