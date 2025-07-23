Sábado – Pense por si

Moedas diz que coligação em Lisboa "vai muito além dos partidos"

Lusa 23 de julho de 2025 às 20:39
O autarca agradeceu ao PSD, CDS-PP e IL e considerou que esta junção de forças à direita revela que o trabalho de quatro anos de mandato municipal merece esse reconhecimento.

O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/IL à Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas, o social-democrata Carlos Moedas, afirmou hoje que a sua candidatura "vai muito além dos partidos" e é "um porto de abrigo" dos moderados.

Sérgio Lemos/Correio da Manhã

"Os lisboetas vão ter de escolher aquilo que querem ter para o futuro: se querem esta nossa coligação de moderados, que faz, que realiza, que é concreta, ou se querem uma candidatura do radicalismo do contra, hoje incorporada neste novo bloco da esquerda", afirmou Carlos Moedas, numa alusão à coligação PS/Livre/BE/PAN, protagonizada pela socialista Alexandra Leitão.

O social-democrata e atual presidente da Câmara de Lisboa falava no âmbito da formalização do acordo de coligação PSD/CDS-PP/IL -- "Por ti, Lisboa" para as eleições autárquicas de 12 de outubro, que ocorreu na Fábrica de Unicórnios, local que destacou como "especial" por ter ajudado a capital portuguesa "a estar no topo da Europa e a criar milhares de empregos", assim como "transformar o impossível em possível".

Antes de Carlos Moedas, intervieram Mário Amorim Lopes pela IL, Telmo Correia pelo CDS-PP e Hugo Soares pelo PSD.

Fazendo a sua intervenção junto de dezenas de pessoas com cartazes azuis e amarelos da coligação "Por ti, Lisboa", o social-democrata voltou a agradecer aos três partidos -- PSD, CDS-PP e IL -- e considerou que esta junção de forças à direita revela que o trabalho de quatro anos de mandato municipal merece esse reconhecimento.

No atual mandato (2021-2025), o executivo de Lisboa integra sete eleitos da coligação "Novos Tempos" - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação "Mais Lisboa" - PS/Livre, dois da CDU e um do BE.

Concorrem à presidência da Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 12 de outubro Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU -- coligação PCP/PEV), Ossanda Líber (Nova Direita), Bruno Mascarenhas (Chega) e José Almeida (Volt).

