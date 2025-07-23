Segurança Social encerra creche ilegal em Cascais com 38 crianças

Encontravam-se no interior deste equipamento 23 crianças em idade de creche (dos zero aos 3 anos) e 15 crianças em idade de pré-escolar (com mais de 3 anos).
Uma creche ilegal, que funcionava no concelho de Cascais e onde se encontravam 38 crianças, foi encerrada por falta de condições de funcionamento e "risco iminente", anunciou hoje o Instituto da Segurança Social (ISS).
Em comunicado, o ISS refere que o equipamento, localizado na freguesia de São Domingos de Rana, foi encerrado na terça-feira, após uma ação de fiscalização.
No momento desta ação, encontravam-se no interior deste equipamento 23 crianças em idade de creche (dos zero aos 3 anos) e 15 crianças em idade de pré-escolar (com mais de 3 anos).
"O equipamento, onde se encontravam apenas três funcionárias, foi encerrado de forma imediata por não reunir as condições de instalação e funcionamento, colocando em risco iminente a saúde e bem-estar das crianças", justifica o ISS.
O organismo adianta que todas as famílias foram contactadas e encaminhadas para respostas licenciadas existentes no concelho, com o apoio dos Centros Distritais da Segurança Social.
"O encerramento urgente de uma creche é decretado de forma imediata sempre que, na sequência de uma ação de fiscalização, se verifique perigo iminente para a vida das crianças", refere a Segurança Social, sublinhando que estas ações são acompanhadas por equipas locais para garantir soluções alternativas às famílias", esclarece o ISS.
