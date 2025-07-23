Segurança Social encerra creche ilegal em Cascais com 38 crianças

Encontravam-se no interior deste equipamento 23 crianças em idade de creche (dos zero aos 3 anos) e 15 crianças em idade de pré-escolar (com mais de 3 anos).

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Uma creche ilegal, que funcionava no concelho de Cascais e onde se encontravam 38 crianças, foi encerrada por falta de condições de funcionamento e "risco iminente", anunciou hoje o Instituto da Segurança Social (ISS).

Em comunicado, o ISS refere que o equipamento, localizado na freguesia de São Domingos de Rana, foi encerrado na terça-feira, após uma ação de fiscalização.

No momento desta ação, encontravam-se no interior deste equipamento 23 crianças em idade de creche (dos zero aos 3 anos) e 15 crianças em idade de pré-escolar (com mais de 3 anos).

"O equipamento, onde se encontravam apenas três funcionárias, foi encerrado de forma imediata por não reunir as condições de instalação e funcionamento, colocando em risco iminente a saúde e bem-estar das crianças", justifica o ISS.

O organismo adianta que todas as famílias foram contactadas e encaminhadas para respostas licenciadas existentes no concelho, com o apoio dos Centros Distritais da Segurança Social.

"O encerramento urgente de uma creche é decretado de forma imediata sempre que, na sequência de uma ação de fiscalização, se verifique perigo iminente para a vida das crianças", refere a Segurança Social, sublinhando que estas ações são acompanhadas por equipas locais para garantir soluções alternativas às famílias", esclarece o ISS.