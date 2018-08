Observamos o vaivém numa manhã normal na Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa: a cada três minutos, uma mulher atravessa as portas do serviço de urgência. Passam pequenas e grandes barrigas e crianças pela mão. Mas a questão não está tanto na quantidade de grávidas e de mães que vemos entrar. Aliás, por aqui, há menos bebés a nascer (foram 3.673 em 2017). A questão está no tipo de casos: a esmagadora maioria são hoje casos complexos, a maternidade é considerada o lugar mais bem preparado para atender gravidezes de risco. Para aqui são reencaminhados casos dramáticos que chegam de todos os pontos do País. E, neste momento, não há mãos a medir para os atender a todos – e sem levar os médicos à exaustão.Este é o relato de 24 horas complicadas, e com poucos recursos, na maternidade, feito por uma médica (Júlia é o nome fictício).O dia começou com uma grávida de 33 semanas. Foi um parto gemelar vaginal – o primeiro gémeo foi parto normal, já o segundo estava sentado, tivemos de fazer uma extracção pélvica. Terminou uma hora depois.A descrição é feita a ritmo acelerado, com curtas pausas para recuperar o fôlego. Júlia revê ao pormenor os detalhes do dia. Conta como os casos se atropelaram e as idas ao bloco se cruzaram com as idas ao consultório e às passagens pelas enfermarias. O relógio continua a andar.Estávamos já a fazer uma cesariana por suspeita de incompatibilidade feto-pélvica (quando o feto tem dimensões superiores à bacia da mãe). A grávida tinha 47 anos, a bolsa rota há horas e aquele era o seu primeiro filho. Antigamente, praticamente não existiam mulheres com 47 anos a ter filhos e hoje em dia isto é possível. Isso também complica os casos.O grande problema: a organização e a falta de pessoal. Por isso, a maternidade continua a pedir horas extraordinárias aos profissionais. Esta equipa fez um turno de 24 horas, como é comum nos últimos tempos, porque não há pessoas suficientes. Numa noite calma, conseguem ir alternando momentos de descanso, mas se tudo se tornar caótico não há hipótese de pausas, como foi o caso.Nestas situações os profissionais são levados ao limite – e à contestação. Foi o que aconteceu no dia 11 de Julho, quando os chefes de serviço da MAC apresentaram as cartas de demissão, com a justificação de não terem condições para continuarem à frente das equipas – exigiram que se abrissem vagas para que novos profissionais fossem contratados. O movimento surgiu depois dos chefes de serviço do Hospital de São José, em Lisboa, terem feito o mesmo.Apenas dois dias depois da revolta na MAC, já era anunciada a contratação de três médicos recém-especialistas e a abertura de duas vagas para concurso público até ao fim do mês. "Foi assinado na sexta-feira [13 de Julho] um contrato com o presidente do Conselho de Administração – o mesmo que dizia que não podia contratar ninguém, já desde Novembro de 2017, porque não tinha autorização do Ministério [da Saúde]", afirmou àJoão Proença, representante do Sindicato dos Médicos da Região Sul e presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM). Os profissionais têm esperança de que a situação melhore – mas querem ver soluções imediatas.Fazíamos um parto vaginal com fórceps. Às 13h15 tivemos uma hemorragia grave da segunda paciente, a da cesariana. Fizemos nova cirurgia, várias transfusões e suturas para podermos conservar o útero.Os chefes de serviço é que apresentaram as cartas de demissão, mas o descontentamento é de todos: "São momentos-limite em que os médicos dão um grito de alerta", diz àMiguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos que, nos últimos dias, tem visitado a maternidade para conversar com as equipas – na segunda-feira, 16 de Julho, garantiu que seriam ali necessários pelo menos mais 10 médicos. É "uma enorme responsabilidade" a dos médicos que todos os dias lidam com gravidezes de riscos, lembra. "Não se pode pôr em causa a segurança das mães, dos bebés e dos próprios médicos."Desde 2010, a maternidade viu sair 18 médicos experientes e que estavam nos quadros – foram para parcerias público-privadas, onde os ordenados são superiores e a carga de trabalho menor, afirma João Proença. É preciso contratar já, "para que não se acabe com o Serviço Nacional de Saúde", diz.Fomos almoçar. Tínhamos o almoço já frio, à espera, na copa. Há uns bons anos havia equipas de 11 pessoas. Neste dia éramos cinco. É verdade que hoje temos muito menos partos – mas já não há partos sem riscos, aqueles que eram feitos pela enfermeira e vigiados pelos médicos. Esses foram todos para o privado. Hoje temos um número de partos menor, mas são todos de extrema complexidade. Também há o contra das equipas de enfermagem estarem desfalcadas. Quando estão em número suficiente asseguram perfeitamente um parto normal – e podem alertar para alguma dificuldade ou patologia. Esse apoio também não está a ser suficiente.O problema tem várias faces. Uma das mais preocupantes é o envelhecimento dos quadros. Na MAC há 27 especialistas médicos que fazem urgência (dia e noite), sendo que uma das profissionais está de baixa por gravidez de risco. Dos 27, 13 têm mais de 50 anos e sete destes mais de 55. Por lei, a partir dos 50 anos os especialistas estão dispensados das urgências à noite e a partir dos 55 podem abandonar as urgências (diurnas e nocturnas). São portanto 14 os profissionais abaixo dos 50.Há mais: lado a lado com as demissões (que os médicos vão reconsiderar se avançarem as contratações) os profissionais recusam-se ainda a fazer horas extraordinárias. E ainda mais: sete médicos vão reformar-se brevemente. Contas feitas, sem novas entradas no hospital, o serviço de urgência fecharia.Fazíamos uma aspiração a uma paciente com hemorragia por aborto espontâneo e pouco depois outra aspiração por aborto retido.Entrámos no bloco. Desta vez para uma cesariana a uma grávida de gémeos, com 34 semanas de gestação e 46 anos de idade. Tinha síndrome de HELLP [complicação obstétrica grave que pode levar à morte da mãe e do bebé]. Causa alteração do funcionamento do fígado e pode dar convulsões maternas, o que quer dizer que tem de se fazer o parto o mais rapidamente possível.Como a mulher tem poucas plaquetas, o risco de hemorragia aumenta. E o problema não foi só a síndrome: de repente tínhamos uma placenta que não se descolava, o que também aumenta o risco de hemorragia. Precisou de transfusão de sangue.Felizmente, conseguimos tirar todos os pedaços de placenta – e depois fizemos medicação para obrigar o útero a contrair – mas foi uma preocupação para todos e não só no momento. Passadas umas horas pode começar a sangrar outra vez. Um dos problemas da hemorragia pós -parto é que se não actuarmos atempadamente vão-se esgotando os mecanismos da grávida para fazer a coagulação e a situação fica incontrolável. Era algo que, no passado, provocava frequentemente a morte.Para continuar a salvar mães e bebés é preciso ensinar e passar o testemunho. Os profissionais que se sentem "exaustos", querem que quem está em formação tenha oportunidade de ficar nesta maternidade já com 86 anos. Construída no início do século XX, a Alfredo da Costa foi inaugurada em 1932 – com o apoio do então ministro das Finanças, António de Oliveira Salazar –, ano em que teve 2.073 partos. O pico de nascimentos aconteceria em 1977, com 13.654 partos. Ao longo dos anos a maternidade já testemunhou vários episódios extraordinários: o caso de um rapto que teve final feliz, o de uma grávida de sêxtuplos prematuros e, claro, a evolução da tecnologia e da técnica que a tornaram uma referência. Em 2012, quando o governo anunciou que iria fechar a Alfredo da Costa, um cordão humano de profissionais e população isolou-a simbolicamente. Venceram – dessa vez.Fizemos outra cesariana a uma grávida de 32 semanas com pr -eclâmpsia grave e feto com restrição de crescimento. Ficaríamos quase duas horas no bloco operatório. Às 8h30 da manhã voltaríamos ao bloco com uma retenção placentar após interrupção da gravidez por feto com trissomia 21.Em termos físicos, emocionais, psicológicos sinto que estou estourada. E não queremos que uma grávida tenha um parto traumático, que uma criança tenha uma deficiência pelo nosso cansaço. Às vezes o protelar 5 ou 10 minutos pode fazer com que um bebé saudável nasça com uma deficiência. Sabe-se que a obstetrícia é traiçoeira e se não conseguimos saber bem a situação clínica de cada mulher dá muito medo, ansiedade e cansaço.Quem partilha destes receios é Alice, (enfermeira, nome fictício) que trabalha em Neonatologia. Lembra que "a ameaça de encerramento em 2012 criou grandes dificuldades, incluindo divisões nas próprias equipas e redução de pessoal porque as saídas não foram colmatadas com entradas". Alice diz que todos os dias são desgastantes mas há alguns que desafiam probabilidades: quando, por exemplo, vários casos complexos se juntam no mesmo momento. Como aquele em que uma mãe de gémeos com 25 semanas (muito prematuros) deu à luz, a horas da chegada de um bebé de termo (com mais de 37 semanas), vindo de outro hospital, com um mau parto eà beira da morte. E estes foram dois casos novos para uma equipa que, em média, tem 12 elementos por turno e já tem de cuidar de 38 bebés – a MAC tem a maior unidade de Neonatologia do País.É preciso organizar camas, incubadoras e materiais para que todos sejam atendidos. Já aconteceu, com curtas horas de intervalo, uma mãe de trigémeos e outra de quadrigémeos darem à luz – e o serviço tem de estar pronto para dar assistência aos bebés. Todos os dias são caóticos e stressantes, diz afinal Alice, que já tem dificuldade em distingui-los. Lembra que, em 2011, a Unidade de Cuidados Neonatais era constituída por cerca de 80 elementos – hoje são 70. Há dias em que tem de fazer vários turnos seguidos: pode começar às 15h30 mas arrisca-se a "seguir turno". Quer dizer que em vez de sair às 23h, como seria normal, pode acontecer fazer também o turno da noite e sair às 8h30. "Há sensação de revolta e um grande cansaço."Foi a hora a que conseguimos dar as altas, por causa do volume de trabalho. Também fizemos visitas médicas às enfermarias de ginecologia, medicina materno-fetal (23 camas) e puerpério. Em simultâneo tivemos ainda oito partos normais – um com necessidade de auxílio por ventosa – e acompanhámos também três casos na Unidade de Cuidados Intensivos. Durante a noite, se estiver calmo, fazemos dois turnos da meia-noite às 4h30 e das 4h30 às 9 da manhã, mas nunca saímos da maternidade. Este foi um dia complicado o que quer dizer que ninguém descansou. Atendemos 37 casos na urgência (incluindo alguns dos que foram para o bloco). Como foi atingido o limite de vagas no nosso hospital, tentámos transferir para outras instituições mas não foi possível, não tinham vagas.Há sempre pacientes a chegar à urgência: às vezes temos dezenas de pessoas à espera e só pensamos que temos de ir comer qualquer coisa porque se não o fizermos, a cabeça não é a mesma. Tomamos cafés para aguentar. Neste dia tomei pelo menos cinco. Mas é óbvio que às 3 da manhã a capacidade de reacção não é a mesma. Se estamos há muitas horas a trabalhar à noite, há sempre o medo de falhar, que o discernimento não seja o mesmo. Claro que na prática tudo se consegue – é como quem vai para a guerra.Voltaríamos ao bloco e aí ficaríamos até às 9h15 com uma retenção placentar após interrupção da gravidez por feto com trissomia 21.Muitos dos novos especialistas querem ficar porque gostam do SNS – não se importam de ganhar menos para trabalharem para o serviço público, mas não há vagas. Por isso, as equipas não têm tamanho para que alguém adoeça, por exemplo. Nesse dia houve quem trabalhasse com o pé enfaixado – ela tinha uma infecção no dedo grande do pé (que até teve de ser drenado) e como éramos poucos decidiu ficar. E até foi ao bloco operatório três vezes.