Organização explica perda dos títulos de Miss Portuguesa e Miss World Portugal de Carla Rodrigues com o "incumprimento das regras devidamente contratualizadas".

A modelo luso-venezuelana Carla Rodrigues perdeu o título de Miss Portuguesa 2018 depois de apelar à entrada de ajuda humanitária na Venezuela e apoiar o autoproclamado presidente interino do país sul-americano, Juan Guaidó. Em comunicado, a organizadora do evento, a MMRP Beleza por Uma Causa, explica a retirada do título com o "incumprimento das regras devidamente contratualizadas" e já substitui a jornalista por uma nova Miss Portuguesa, Ana Rita Aguiar.

Com 25 anos, Carla Rodrigues venceu o concurso realizado no passado ano, em Gondomar, como representante da comunidade portuguesa em Espanha. Em fevereiro deste ano, recorreu às redes sociais apresentando-se como Miss Portuguesa e apelando à entrada de ajuda humanitária na Venezuela e demonstrando apoio ao opositor de Nicolás Maduro no país sul-americano, Juan Guaidó. A mesma posição foi assumida oficialmente pelo Governo de Portugal e de outros países europeus.

No entanto, esta quarta-feira, a MMRP Beleza por uma causa anunciou, em comunicado, que iria retirar e proibir a Carla Rodrigues o uso dos títulos de Miss Portuguesa e Miss World Portugal de 2018. Como explicação para a decisão, a organização do concurso alega o "incumprimento das regras devidamente contratualizadas" e diz compreender "que o ser jornalista e luso-venezuelana levou a que Carla Rodrigues tivesse tomado a opção que levou a esta decisão".

No mesmo dia, a MMRP Beleza por uma causa indicou uma nova vencedora do título de Miss Portuguesa 2018, Ana Rita Aguiar – a quem tinha sido atribuído o título de Primeira Dama de Honor no concurso.

Já esta sexta-feira, face à polémica causada pela destituição de Carla Rodrigues, a organização publicou um vídeo com uma mensagem do presidente da organização, Isidro de Brito, para esclarecer que a vencedora do Miss Portuguesa 2018 "estava perfeitamente consciente das suas obrigações e responsabilidades quando assinou contrato".

"Uma miss tem a obrigação de unir o seu povo, tem obrigação de não ser fator de divisão e muito menos de tomar parte em questões políticas", afirma no vídeo o presidente da organização, considerando inconcebível que sejam dadas lições de moral à MMRP Beleza por uma causa. "Uma miss une, não divide. Honra o país que a elegeu e não se mete nas questões políticas de outro país", conclui.

Também Carla Rodrigues publicou um vídeo, no Instagram, no qual agradece o apoio dos seus seguidores depois da destituição do título e denuncia a associação de acusá-la de cometer fraude. "Ela quer encobrir e não tem coragem de dizer abertamente ao povo venezuelano a verdade! Não é com mentiras e falsidades que se faz a mudança", pode ler-se numa mensagem da organização divulgada pela jornalista e modelo luso-venezuelana.