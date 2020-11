Ministro do Planeamento infetado com covid-19

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, está infetado pelo novo coronavírus, permanecendo em isolamento, anunciou o executivo, dias após ter sido confirmado que o secretário de Estado do Planeamento tinha testado positivo.

"Na sequência do teste positivo à covid-19 do secretário de Estado do Planeamento, [Ricardo Pinheiro], conhecido no passado sábado, pelas 17:00, o ministro do Planeamento foi submetido a teste, nesse mesmo dia à noite, tendo obtido resultado negativo", indicou, em comunicado, o Ministério do Planeamento.

Apesar do resultado, Nelson de Souza ficou em isolamento profilático, adotando o regime de teletrabalho.

No entanto, na quarta-feira, após apresentar "sintomas ligeiros", submeteu-se a um novo teste, que "deu resultado positivo".

Nelson de Souza vai assim continuar em isolamento, de acordo com "a prescrição e os procedimentos determinados pela Direção Geral da Saúde".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal contabiliza pelo menos 4.127 mortos associados à covid-19 em 274.011 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.