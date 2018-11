O presidente do Sindicato dos Estivadores e Actividades Logísticas (SEAL) revelou, esta terça-feira, que um acordo entre os estivadores de Setúbal e as empresas de trabalho portuário deve ser alcançado até final da semana. Segundo António Mariano, o consenso para acabar com a greve que dura há três semanas está preso por "pequenos aspectos".

"Não aceitavam contratar mais de 30 mas agora já assinam 56", disse o sindicalista, citado pelo Público, transmitindo aos estivadores as conclusões da primeira ronda de negociações com a Operestiva, segunda-feira no Ministério do Mar.

Em causa está ainda a questão dos contratos já celebrados pela Operestiva, que o SEAL recusa que entrem no grupo de 56 que irão ser contratados. "Querem dar tratamento privilegiado a quem na sombra travou esta luta", afirmou António Mariano.