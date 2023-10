Ministra da Coesão diz que abolição das portagens está "cada vez mais longe"

A abolição das portagens nas antigas Scut "está cada vez mais longe de ser uma possibilidade", disse esta terça-feira a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, na Covilhã.







Filipa Couto / Correio da Manhã

À margem da conferência "Desafios da mobilidade em territórios de baixa densidade", a governante sublinhou que a prioridade deve ser o incentivo à utilização de transportes coletivos e elétricos e não rejeitou que o valor nas antigas Scut (vias sem custo para o utilizador) não possa novamente ser reduzido, mas não prometeu."Não vou dizer que não vamos continuar a reduzir as portagens, mas também não vou prometer", salientou Ana Abrunhosa, quando questionada sobre o assunto.A ministra da Coesão Territorial recordou que a redução do valor das portagens em 30% é implementada em janeiro e depois o Governo vai avaliando."Vamos avaliando. Agora, não temos condições políticas, nem geopolíticas, nem de outro nível para continuar a reduzir muito as portagens. Isso tem de ficar bem claro", vincou Ana Abrunhosa.Segundo a governante, a diminuição anunciada em 28 de setembro dos custos de circulação na A22, na A23, na A24, na A25, na A4, na A13 e na A13-1 foi uma exceção, "justifica-se nestes territórios" e afirmou continuar a defender a redução."Foi uma situação excecional, porque verdadeiramente não temos transportes coletivos em quantidade e em qualidade, mas devemos investir então para que haja esse transporte coletivo e incentivar as famílias a utilizar esse transporte coletivo e a deixar o transporte individual", argumentou Ana Abrunhosa.A ministra chamou a atenção para reações negativas à medida de entidades que consideraram estar a ser fomentada a carbonização e acrescentou que a margem do Governo para continuar a reduzir o valor das portagens está cada vez mais reduzida."Eu acho que hoje esta não deve ser a medida prioritária de qualquer Governo, reduzir as portagens. A nossa margem política para o fazer está cada vez mais reduzida", salientou.De acordo com Ana Abrunhosa "a própria Comissão Europeia questiona" Portugal porque é que está "a fomentar o uso do veículo individual, ao reduzir as portagens".A ministra enfatizou o custo de contexto que representam as portagens e acrescentou que o valor foi reduzido nos territórios do interior para permitir às pessoas "chegar com menos custos ao hospital, ao seu local de trabalho, ao centro de saúde, a um evento cultural".Sobre um eventual aumento do valor a pagar nas autoestradas no próximo ano, Ana Abrunhosa referiu ser "uma preocupação", mas remeteu o assunto para o ministro das Infraestruturas, João Galamba."Não me fica bem falar em nome de um ministro que neste momento está a fazer esse trabalho e essa negociação, que é o senhor ministro das Infraestruturas, mas é uma preocupação que todos temos, naturalmente", disse.O Governo anunciou em 28 de setembro que os veículos de classe 1 vão beneficiar de uma redução de 30% nas portagens na A22 (Via do Infante/Algarve), A23 (Beira Interior), A24 (Interior Norte), A25 (Beiras Litoral e Alta), A4 (Túnel do Marão), A13 e A13-1 (Pinhal Interior).