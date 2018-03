Director jurídico do Benfica em silêncio após ser confrontado com provas.

O Ministério Público pediu a proibição de entrada de Paulo Gonçalves no estádio da Luz. O director jurídico ficou em silêncio no interrogatório, esta quarta-feira, no âmbito da Operação e-toupeira.



As medidas de coação aos dois detidos deste processo podem ser conhecidas ainda hoje.



Quatro pessoas, incluindo o advogado Paulo Gonçalves, diretor jurídico do Benfica, foram constituídos arguidos na terça-feira. Dois destes foram detidos e passaram a noite no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa.



O advogado Paulo Gomes explica que José Augusto Silva, perito informático ao serviço do Ministério da Justiça, "está indiciado pelos crimes de violação de segredo de justiça, corrupção, crime informático de acesso ilegal e favorecimento pessoal".



A investigação acredita que José Augusto acedeu a centenas de ficheiros da rede Citius, relativos a investigações da Justiça sobre o Benfica e sobre Sporting e FC Porto, passando depois a informação recolhida a Paulo Gonçalves.



O defensor de José Silva diz e que só teve ainda acesso "a uma descrição muito sucinta dos factos. É um resumo muito curto, nada que não tenha sido já divulgado pela comunicação social", explicou.



O advogado diz que precisa de ter acesso ao processo - o que ainda não aconteceu - para aconselhar o seu cliente a prestar, ou não declarações. "Não tenho acesso ao processo, não posso aconselhá-lo no escuro", disse ao jornalistas.