O presidente dos "encarnados" falou à saída da reunião de presidentes promovida pela Liga, em Coimbra.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, pronunciou-se pela primeira vez sobre Paulo Gonçalves, o assessor jurídico da SAD do Benfica que foi detido na terça-feira e está acusado de corrupção.



"O que sei é pelos jornais", disse o presidente dos "encarnados" à saída da reunião de presidentes promovida pela Liga, em Coimbra, avançou o Diário de Notícias.

Na terça-feira, a Polícia Judiciária deteve o funcionário judicial do IGFEJ José Silva e Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, no âmbito da operação E-Toupeira e constituiu mais arguidos do sector da justiça.



A investigação, iniciada há quase meio ano, é sobre "o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários".



Os indícios apontam para os crimes de corrupção passiva e activa, violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal e falsidade informática/cibercrime.