Os processos de violência conjugal cresceram 24% no ano passado. Ao todo, a Procuradoria Geral Distrital de Lisboa (PGDL) abriu 12.484 inquéritos, comparando com os 10.069 de 2018. Outra área que também registou um grande crescimento foi a da violência em comunidade escolar: passou de 254 casos para 580, um crescimento de 128%.A própria PGDL reconhece no relatório anual , agora divulgado, que se verificou "um aumento acentuado dos processos iniciados relativamente aos crimes de violência conjugal". Admitindo que tais processos exigem "intervenção muito especializada da parte do MP", mas que estes têm contado com "o apoio não só das entidades policiais, mas também das associações sem fins lucrativos". O documento alerta ainda para a necessidade de uma maior pro-atividade do Ministério Público (MP) uma vez que estes crimes escalam normalmente para situações de "homicídios e maus tratos de crianças e idosos".Nas conclusões, o documento refere ainda que os magistrados afetos a estas áreas da violência doméstica devem ser assessorados por psicólogos e outros profissionais com formação especializada durante a análise de risco de cada caso.Do lado dos processos que registaram diminuições estão as áreas da corrupção, crimes fiscais e negligência na prestação de cuidados de saúde.A PGDL chama ainda atenção para a atuação de gangues juvenis que praticam normalmente crimes especialmente violentos. Este gangues recorrem ao "uso das redes sociais, criando novos desafios de recolha de prova em meio eletrónico e investigações iniciadas na Internet, mas continuadas em meio físico, com identificação dos infratores, alguns deles menores de 16 anos".O crime violento é ainda caraterizado por "gangues itinerantes", que se vão deslocando facilmente e que muitas vezes têm "dimensão internacional".Lisboa, Madeira e Açores - que integram a PGDL, juntamente com Setúbal - registaram um total de 102.957 participações (Lisboa 87.690; Madeira 6.311; Açores 8.956), correspondente a 30,9% do total das participações em Portugal. Estes são dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), citados no relatório anual da PGDL.Em 2019 entraram na PGDL 175.522 processos, dos quais foram dados como terminados 169.877. Isto apesar da carência de meios humanos - magistrados e funcionários - como é sublinhado um pouco ao longo de todo o relatório anual.