Ministério Público abriu inquérito ao alegado espancamento de dez formandos em Portalegre, durante o módulo "curso de bastão extensível".

O Ministério Público confirmou à SÁBADO a "instauração de inquérito relacionado" com o alegado espancamento de dez formandos da GNR em Portalegre, durante uma acção de formação.



O Ministério da Administração Interna ordenou à Inspecção Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito sobre o alegado espancamento.



Numa nota enviada às redacções, o ministério refere que o inquérito visa o "apuramento dos factos e determinação de responsabilidade" sobre o caso.



Segundo o ministério, a confirmarem-se, estes factos "não são toleráveis numa força de segurança num Estado de Direito democrático".



No comunicado, o ministério acrescenta que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, "pediu esclarecimentos ao Comando Geral da GNR sobre os factos descritos na notícia".



Cerca de dez formandos do 40.º curso do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, sofreram graves lesões e traumatismos durante o módulo "curso de bastão extensível", que obrigaram em alguns casos a internamento hospitalar e a intervenções cirúrgicas. As imagens do sucedido já foram entregues ao Ministério Público.



Em declarações à SÁBADO, a Associação de Profissionais da Guarda exigiu que se apurem as responsabilidades.