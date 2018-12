Foram espancados dez recrutas para a GNR num exercício chamado Red Man. As alegadas agressões foram filmadas e divulgadas na Internet e motivaram o ministro da Administração Interna a pedir a abertura de um inquérito. O coordenador Regional da Zona Sul, António Barreiras, diz que a Associação dos Profissionais da Guarda está indignada que este assunto tenha sido revelado por um jornal, em vez de divulgado pela Guarda. E quer que se apurem quem tinha responsabilidade à altura das agressões.

"Se, à hora dos factos, é verdade que o comandante do centro de formação e o comandante do batalhão escolar tiveram conhecimento desta situação, queremos perceber porque motivo só soubemos agora de uma situação ocorrida em Outubro", questiona António Barreiras. O coordenador refere ainda perplexidade por este caso ter vindo primeiro relatado na comunicação social, em vez de ter sido participado internamente. "Achamos muito estranho que todos tenham sabido deste caso através de um jornal diário, o Jornal de Notícias, e não por uma denúncia de quem sabia disto."

Barreiras lembra que, como força de autoridade, os presentes ao testemunharem uma situação de violência e agressão que levaram mesmo a alguns dos instruendos a terem de ser submetidos a operações cirúrgicas deviam ter apresentado queixa.

"É muito estranho que só se fale de processo de averiguação agora, depois de a comunicação social ter exposto o caso", considera António Barreiras, admitindo a possibilidade de poder haver ali indícios de crime de agressões graves. "Diz o regulamento que estas agressões deviam ser transmitidas ao Ministério Público no prazo de 10 dias."

"O exercício do Red Man [Homem Vermelho] é utilizado para ensinar os alistados a utilizarem o bastão extensível. E no vídeo o que vemos é o instrutor que está a usar o facto do Red Man – com protecções – a agredir um candidato que está apenas a utilizar o uniforme normal de instrução e armado com um bastão de PVC envolto em plástico protector. O objectivo é aprender a usar o bastão e o que vemos é um acto de violência de alguém que está protegido."

António Barreiras explica ainda que a Associação dos Profissionais da Guarda quer perceber o porquê de "se o comandante do batalhão escolar estar no local", não ter agido e o que foi feito entre a data dos acontecimentos e a denúncia do JN para só agora se falar de uma averiguação interna. "O que foi feito antes? Porque não foi logo lançada?"

O coordenador Regional da Zona Sul lembra ainda que, anteriormente, agentes da PSP já foram condenados por agressões a instruendos na fase de instrução, admitindo a hipótese de o mesmo vir agora a acontecer.