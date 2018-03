Três directores dos serviços de Medicina do Hospital de Faro apresentaram ontem demissão, depois de uma reunião com a administração ter sido criticado o número de exames de diagnóstico e sugerido o corte dos mesmos, em especial, nos doentes mais idosos, avança hoje o Correio da Manhã.

Na reunião, que aconteceu no passado dia 22 de Fevereiro, o director do departamento médico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Horácio Guerreiro, considerou elevados os tempos de internamento e justificou-os ao "exagerado e não justificável pedido de exames complementares de diagnóstico a doentes, e em particular aos doentes com idades avançadas, para os quais não se justificaria determinado tipo de exames."

Um dos três directores de serviço de Medicina do Hospital de Faro, Alfredo dos Santos lamentou, numa carta enviada à presidente da administração do CHUA, que no final da sua carreira – está a quatro meses da reforma – "seja confrontado com uma situação não qualificável."

A presidente da administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Ana Paula Gonçalves, não quis comentar o conteúdo da reunião e considerou a carta a "opinião e interpretação pessoal do Dr. Alfredo dos Santos relativamente a questões técnicas."