A Câmara de Oeiras encerrou hoje a estrada Marginal entre Paço D'Arcos e o Alto da Boa Viagem, no sentido Cascais-Lisboa, devido à agitação marítima, disse fonte da autarquia à Agência Lusa."Pelo menos até às 16h00 a Marginal vai ficar encerrada porque é quando se prevê que as condições meteorológicas comecem a melhorar", disse.Segundo a mesma fonte, a preia-mar ocorre às 15h07 e estão previstas para a zona vento com rajadas de 100 quilómetros por hora e forte agitação marítima.Os 18 distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).