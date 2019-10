A nova Prova Nacional de Acesso (PNA) à Formação Especializada para médicos é já em novembro e cada vez mais alunos de Medicina recorrem a cursos de preparação, que têm custos entre os 750 e os 840 euros.A realidade do exame sucessor do "Harrison", que tem o objetivo de agrupar alunos de Medicina por ordem da melhor para a pior classificação até haver vagas disponíveis, mediante a escolha da área de especialização no internato médico, é descrita na edição desta segunda-feira do jornal Público.De acordo com o diário, existem pelo menos quatro empresas em Portugal que disponibilizam cursos com perguntas semelhantes às colocadas na prova que se realiza a 18 de novembro. Apesar de serem possíveis descontos ou a compra de módulos separados, os preços de um curso completo variam entre os 750 e os 840 euros.O modelo, que substitui o "Harrison" - que se baseava no livro com milhares de páginas "Princípios da Medicina Interna de Harrison" -, pretende deixar de privilegiar a memória e incluir casos clínicos. A PNA tem agora 150 perguntas e uma duração de 240 minutos, quando antes a prova era composta por 100 perguntas durante 120 minutos.