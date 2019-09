Nos últimos sete anos, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) perdeu quase dois mil assistentes operacionais. De acordo com o Público, entre 2011 e 2018, o número de profissionais que tratam da higiene dos doentes, distribuem a alimentação, esterilizam salas, transportam cadáveres e realizam outras tarefas decresceu de 27 mil para pouco mais de 25 mil.

Os dados, que constam do Relatório Social do Ministério da Saúde e SNS, revelam que, enquanto números de médicos e enfermeiros cresceu, a profissão de auxiliar de ação médica deixou de ser o segundo maior grupo profissional no serviço de saúde português.

A falta destes está a causar "atrasos e faltas de cuidados" prestados a pacientes, alerta ao Público o presidente do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde (SITAS), Paulo de Carvalho, que acrescenta haver casos de "doentes que comem só às três da tarde", em que "só há um auxiliar para 20 pessoas" e de doentes que podem "ficar duas horas ensopados em urina" porque têm de esperar que alguém venha mudar as fraldas.

Os auxiliares integram o grupo profissional com a remuneração mais baixa do SNS, ganhando o salário mínimo – recentemente atualizado para os 635 euros ilíquidos por mês, metade do que ganha em média um enfermeiro.