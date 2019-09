O Ministério da Educação quer dar instrumentos às escolas para acabarem com o bullying e reportá-lo como um problema de violência em meio escolar.

Sob o lema "Escola sem bullying. Escola sem violência", o Ministério vai lançar um programa de combate que pretende dotar os professores de orientações sobre o bullying, aplicar medidas para identificar sinais de alerta e levar a intervenções mais eficazes.





Eu sou vítima de bullying Hoje é o primeiro dia de aulas para milhares de alunos portugueses. Se para alguns deles é o momento de rever os amigos, para outros o regresso às aulas pode ser um pesadelo: falamos das vítimas de .

Segundo o jornal Expresso, o Governo determina que as situações de bullying e cyberbullying devem ser tratadas como um problema de violência em meio escolar e que, por isso, ser reportadas através do sistema de informação de segurança escolar. Foi criado um novo campo no sistema, onde se registam as ocorrências em meio escolar, para essa finalidade.