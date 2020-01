Duas bases aéreas das forças norte-americanas no Iraque foram atingida por uma série de mísseis esta terça-feira à noite. Os mísseis foram disparados a partir de território iraniano contra a base de al-Asad e de Irbil como retaliação pela morte de

. Não há ainda registo de mortos ou feridos. O secretário da Defesa norte-americano entrou em contacto com o primeiro-ministro do Iraque.





"A feroz vingança dos Guardas da Revolução começou", afirmou a organização militar de elite do Irão através de um comunicado. Soleimani comandava esta força quando foi assassinado. Era uma das principais figuras do regime iraniano e havia quem o considerasse um forte candidato para substituir o atual presidente. O ataque ocorreu à 1h20 da manhã, hora local, a mesma hora em que os EUA eliminaram Soleimani, na quinta-feira passada. "Avisamos todos os países aliados dos Estados Unidos que, se forem lançados ataques contra o Irão de bases nos seus países, serão alvo de uma retaliação militar", diz ainda o comunicado. "Esta manhã, corajosos combatentes da Força Aérea do IRGC lançaram uma operação bem-sucedida chamada Operação Mártir Soleimani, com o código ‘Oh Zahra’ ao disparar dezenas de mísseis terra-terra sobre a base das forças terroristas e invasoras dos EUA ", avançou a agência estatal de notícias estatal ISNA."A feroz vingança dos Guardas da Revolução começou", afirmou a organização militar de elite do Irão através de um comunicado. Soleimani comandava esta força quando foi assassinado. Era uma das principais figuras do regime iraniano e havia quem o considerasse um forte candidato para substituir o atual presidente. O ataque ocorreu à 1h20 da manhã, hora local, a mesma hora em que os EUA eliminaram Soleimani, na quinta-feira passada. "Avisamos todos os países aliados dos Estados Unidos que, se forem lançados ataques contra o Irão de bases nos seus países, serão alvo de uma retaliação militar", diz ainda o comunicado.

A Casa Branca confirmou ter avisado o presidente Donald Trump - que ordenou o ataque que vitimou o comandante iraniano - sobre o assunto e que o chefe de Estado está a seguir a situação. "Estamos cientes dos relatos de ataques às instalações dos EUA no Iraque. O presidente foi informado e está a monitorizar a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional", disse Stephanie Grisham, secretária de imprensa da Casa Branca à

.

"O Irão lançou mais de uma dúzia de mísseis contra bases militares dos EUA e das forças da aliança no Iraque. É cristalino que estes mísseis foram lançados a partir do Irão e que tinham como alvo pelo menos duas bases norte-americanas que albergavam militares dos EUA e pessoal da coligação que estavam na base de Al-Assad e de Irbil", referiu o Pentágono em comunicado.

"Estamos a trabalhar no balanço inicial dos danos de batalha. Tomaremos todas as medidas necessárias para proteger e defender os militares norte-americanos e os seus parceiros e aliados na região", acrescentou ainda fonte oficial do Pentágono.

O Ministério da Defesa informou que o contingente militar português no Iraque não se encontrava nas instalações que foram atacadas esta madrugada, permanecendo, ao invés, na base militar de Besmayah. João Gomes Cravinho considera que "ainda é prematuro" equacionar a retirada das tropas portuguesas no Iraque, disse na segunda."É muito cedo para dizer. Ainda é prematuro, vamos ver como as autoridades iraquianas desenvolvem a sua posição", disse o ministro na segunda-feira, sobre a possível retirada das tropas portuguesas do Iraque. Entretanto o Irão retaliou contra os EUA, atacando duas bases aéreas. Mas o contigente militar não estava em nenhuma das duas bases, não tendo sido "afetado pelos acontecimentos desta madrugada".O Ministério da Defesa Nacional assegura que está em contacto regular com os militares portugueses presentes na região e serão tomadas as medidas de segurança que forem consideradas necessárias.A missão do contingente português no Iraque é uma missão de formação. "Os nossos militares não estão envolvidos em operações, estão puramente a fazer formação. A formação foi suspensa para já, essas atividades já tinham sido suspensas cerca de dois dias antes antes da morte do general Soleimani", tinha dito Gomes Cravinho na segunda-feira.CNN