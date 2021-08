Militantes querem PS a pedir contas à China sobre Macau

Entre as quase trinta moções setoriais que os socialistas vão debater e votar no Congresso deste fim de semana, em Portimão, há uma com potencial para criar algum embaraço diplomático com a China. No texto, subscrito por três militantes com ligações a Macau, pede-se que o PS e "os seus representantes em cargos políticos de âmbito nacional e europeu" garantam "o integral cumprimento da Declaração Conjunta Luso-Chinesa" sobre aquele território e estejam alerta para "eventuais futuras violações" do acordo entre os dois Estados que vigora até 19 de dezembro de 2049. E que quando existirem essas violações, não hesitem "em tomar todas as medidas necessárias", quer a nível diplomático, quer levando as denúncias aos "órgãos próprios".

Os autores da moção, o sociólogo Paulo Godinho, o economista Albano Martins e o advogado Sérgio de Almeida Correia, acreditam que já há sinais preocupantes no que toca ao cumprimento do acordo e dão exemplos de "direitos e liberdades que não estão a ser devidamente respeitados" pela China em Macau.

No texto, relatam-se "restrições inadmissíveis à liberdade de reunião e à liberdade de imprensa", que incluem "as instruções dadas aos jornalistas dos canais portugueses de rádio e de televisão da TDM, a estação pública de radiodifusão, para que não redijam peças jornalísticas com conteúdo que possa ser considerado negativo para a República Popular da China".