Português e brasileiro detidos com mais 157 quilos de cocaína no Peru

Dois homens - um português e um brasileiro - foram detidos em Piura, uma cidade situada no norte do Peru, por posse e venda de droga. No interior do apartamento onde viviam e onde foram detidos, as autoridades encontraram mais de 157 quilos de cocaína de elevada pureza.



Além da droga, foram aprendidos diversos materiais utilizados para empacotar e enviar a cocaína, quatro telemóveis, um chip e dinheiro, avançou a Polícia Nacional do Peru.



O português, Gonçalo Mateus, de 37 anos, nasceu em Coimbra, cidade onde frequentou a licenciatura em Administração Público-Privada, em 2009. O jornal peruano El Comercio partilhou um vídeo, em que é possível ver o momento da detenção do cidadão brasileiro, Leonel Costa, de 35 anos.