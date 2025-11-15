Vila do Conde com várias casas inundadas e corte de estradas

As fortes chuvadas registadas esta madrugada provocaram inundações em várias casas nas freguesias de Modivas, Árvore e Gião.

O temporal e as chuvadas intensas desta madrugada provocaram inundações em várias casas e cortes de estradas em Vila do Conde (Porto), encontrando-se uma idosa retida na sua habitação na freguesia de Modivas.



Vila do Conde enfrenta inundações em Modivas, Árvore e Gião após fortes chuvadas Rodrigo Andrade/CMTV

Em declarações à agência Lusa, o chefe dos Bombeiros de Vila do Conde, Valdemar Maia, confirmou que uma mulher idosa estava retida na sua própria casa em Modivas esta manhã devido às inundações provocadas pelo mau tempo, mas que está em contacto com os bombeiros e, por isso, não vai haver necessidade de "entrar no rio" para a resgatar.

Todos os elementos dos Bombeiros de Vila do Conde estao esta manhã no terreno a auxiliar a população vila condense, acrescentou o chefe da corporação.

"Infelizmente ainda precisava de mais pessoal", lamentou Valdemar Maia, referindo que já pediu reforços aos bombeiros que estavam de folga.

A Ribeira da Lage galgou as margens e obrigou ao corte da Estrada Nacional 13 e à rua da Lage anunciou, por seu turno, a Junta de Freguesia de Modivas na página oficial da rede social Facebook.

A Junta de Freguesia de Modivas pede "compreensão e o cuidado" à população numa publicação que fez pelas 10:00, explicando que devido ao "forte temporal desta madrugada" existem "várias zonas da (...) freguesia inundadas" e que a Rua da Lage e EN 13 (Viso) estavam "cortadas, pois a Ribeira da Lage galgou as margens".

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto adiantou que foram registados alertas às 09:21 e às 08:56 de inundações nas ruas de Gião do Fundo e da Árvore, nos concelho de Vila do Conde.

Portugal continental registou 198 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00 de hoje, devido ao mau tempo, sobretudo na área metropolitana do Porto, com o número de incidentes a diminuir devido à gradual melhoria do tempo.

Especificamente no norte, a área metropolitana do Porto foi a que sofreu maior impacto, com 97 incidentes registados, seguida de Aveiro, com 50.

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Santarém e Lisboa estão sob aviso amarelo, assim como a costa sul e regiões montanhosas da Ilha da Madeira, devido à previsão de chuva forte e trovoada.

Toda a costa ocidental e sul do país encontra-se também sob aviso amarelo, devido à agitação marítima.