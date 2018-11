A Fectrans anunciou que foram desconvocadas as duas greves parciais no metro de Lisboa esta semana. Greve iria afectar primeiro e último dia de Web Summit.

As greves parciais agendadas para esta terça e quinta-feira, 6 e 8 de Novembro, pelos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa foram suspensas, confirmou a Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações à SÁBADO.



"Tivemos uma reunião com a administração do metro e encontrou-se uma solução que foi levada a plenário e foi votada maioritariamente pelos trabalhadores e procedemos então à suspensão das greves que estavam marcadas", referiu a representante do sindicato Anabela Carvalheira.



A representante referiu que o que tinha levado à greve era a prerrogação da vigência, que foi discutida esta segunda-feira com a administração. "A administração ficou sensível aos nossos arugmentos, compreendeu e encontrou-se a solução favorável a todos", referiu Anabela Carvalheira à SÁBADO.



A greve iria levar à paragem do metro entre as 6h00 e as 9h00 em dois dias desta semana, numa altura em que Lisboa recebe o Web Summit, afectando o primeiro e último dia do evento.