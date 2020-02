Metro de Lisboa adia concurso para obra da linha circular

O Metropolitano de Lisboa adiou o lançamento do novo concurso para a obra entre as estações de Santos e Cais do Sodré que integra o projeto de construção da linha circular, mas garante que o procedimento será lançado oportunamente. Na semana passada, na sequência da aprovação no Parlamento da suspensão deste projeto de expansão da rede, o ministro do Ambiente adiantou que a empresa pública previa lançar a 13 de fevereiro, esta quinta-feira, um novo concurso para aquela obra, depois de o primeiro procedimento ter ficado vazio pelo facto de as duas propostas entregues serem acima do valor base.





Leia mais no Jornal de Negócios