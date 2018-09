A Semana Europeia da Mobilidade é este ano dedicada à multimodalidade no sector dos transportes, tendo como slogan "Combina e Move-te".

O Metropolitano de Lisboa vai aderir à Semana Europeia da Mobilidade, que arranca no domingo, com iniciativas como exposições ou jogos para crianças, com o objectivo de "incentivar a utilização do transporte público como meio estruturante" na capital.



A Semana Europeia da Mobilidade é este ano dedicada à multimodalidade no sector dos transportes, tendo como slogan "Combina e Move-te".



Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa anuncia várias iniciativas que vão decorrer ao longo da próxima semana "com vista a incentivar a utilização do transporte público como meio estruturante na mobilidade na cidade de Lisboa".



Na segunda-feira, na estação Marquês de Pombal, será inaugurada uma exposição que pretende alertar os clientes para "comportamentos menos correctos na utilização do serviço". Com o título "Lembre-se: o Metro é de todos", a exposição quer promover o civismo e apelar a boas práticas no uso do metropolitano.



Na estação Alameda, o Metropolitano vai estar, na quarta-feira, a oferecer 'vouchers' para "a promoção do uso da bicicleta", uma iniciativa em conjunto com outras entidades, mas sobre a qual a empresa não adianta mais detalhes.



No próximo sábado, a fechar a Semana da Mobilidade, as actividades são mais direccionadas às crianças e famílias, com jogos sobe o Metro que decorrerão junto à estação Avenida, no passeio pública da Avenida da Liberdade.



Um total de 50 países, entre os quais Portugal, cumpre a partir de domingo mais uma Semana Europeia da Mobilidade, sob o lema "Combina e Move-te", uma iniciativa que termina em 22 com o Dia Europeu sem Carros.



Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a edição deste ano terá a maior participação portuguesa de sempre, com a adesão de 84 municípios e 87 localidades, para promover soluções de mobilidade partilhada e realçar os benefícios dos meios de transportes mais ecológicos.