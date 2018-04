Metro abalroa viatura ligeira em Gondomar

Segundo a página de Internet da Protecção Civil, foram destacados para o local 17 homens, apoiados por cinco viaturas.

Uma composição do Metro do Porto abalroou esta sexta-feira uma viatura ligeira entre Campanhã e Rio Tinto (Gondomar), não havendo feridos a registar, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.Segundo a mesma fonte, a ocorrência registou-se cerca das 07:25.Às 08:50, a circulação do Metro continuava interrompida e sem previsão de quando será retomada, acrescentou a fonte do CDOS do Porto.