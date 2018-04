O primeiro entendimento entre o Governo e o PSD está pronto e prestes a ser assinado. O Governo de António Costa e o principal partido da oposição chegaram a um consenso sobre a posição de Portugal na negociação do quadro plurianual de fundos estruturais até 2030, noticia esta quinta-feira o Público.

No documento, que vai determinar a posição que Portugal vai assumir durante a negociação dos critérios para a atribuição dos fundos comunitários na próxima década – o Portugal 2030 –, faltam apenas "acertos em volta de palavras". O documento será utilizado nas conversações sobre este tema, que arrancam já em Maio em Bruxelas. Serão essas conversações que vão determinar os critérios orçamentais da União Europeia.

Sobre o decorrer da assinatura do acordo, os termos ainda não estão fechados. Contudo, segundo o jornal, tudo indica que terá visibilidade pública.

Não existem também ainda certezas sobre quem assinará oficialmente o documento – o acordo poderá ser assinado pelo ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, e pelo vice-presidente do PSD, Manuel Castro Almeida, ou pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo presidente do PSD, Rui Rio.