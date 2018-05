O Governo anunciou uma redução do número de alunos por turma, já no próximo ano lectivo.Em comunicado, o Ministério da Educação anunciou que as turmas voltarão aos "números anteriores a 2013": 1.º ciclo terá 24 alunos e as de 2.º e 3.º ciclos entre 24 e 28.Esta redução progressiva no número de alunos por turma visa, de acordo com o Ministério da Educação, melhorar as "condições de aprendizagem e do trabalho docente em sala de aula".Já os alunos com necessidades educativas especiais continuarão a integrar turmas de 20 alunos.