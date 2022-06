Uma semana depois de em Espanha ser notícia a decisão judicial que pode levar ao desmantelamento da maior central solar da Europa, a SÁBADO descobriu que o projeto para a mega-central de Cercal do Alentejo está há meses à espera de ser apreciado por um juiz.

Mega central solar do Cercal na gaveta do tribunal

Há um ano, um grupo de moradores de Cercal do Alentejo decidiu criar uma associação para defender o território onde vivem e onde alguns deles investiram as poupanças de uma vida em projetos de turismo de natureza. Na altura, os planos para a construção de uma mega central solar cuja área total de implantação rondará os 816 hectares surgia como uma nuvem negra sobre o sonho de viver no campo alentejano.