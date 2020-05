Medidas de apoio às famílias alargadas até 30 de setembro

As famílias com cortes acentuados de rendimento por causa da pandemia da covid-19 ou infetadas pela doença vão continuar protegidas até final de setembro no acesso a serviços básicos e no resgate de PPR, mas também em situações de arrendamento.





O prolongamento das medidas excecionais de apoio à família chegou ao Parlamento pela mão do PS e do Governo. Os socialistas entregaram ontem um projeto de lei para prolongar até 30 de setembro o impedimento de suspensão de serviços essenciais – como água, eletricidade, gás natural ou telecomunicações, para famílias afetadas pela covid-19 , prolongando, assim, a vigência destas medidas excecionais de apoio por três meses.Leia mais no Jornal de Negócios.