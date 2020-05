Em apenas um ano, o Ministério Público (MP) deduziu acusação contra 35 médicos por negligência. Os dados, revelados em exclusivo ao Correio da Manhã pelo MP, mostram que o número de acusações disparou no ano passado.

Em 2019, o MP instaurou 287 inquéritos relacionados com negligência médica, mas quase metade (131) obteve despacho de arquivamento. Os últimos números conhecidos são um acumulado dos anos de 2017 e 2018. Nestes dois anos, foram acusados 30 médicos, o que perfaz uma média de 15 acusações em cada ano. Em 2019, o número mais do que duplicou. Em fase de investigação estão 156 inquéritos.Leia mais no Correio da Manhã