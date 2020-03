A Resolução do Conselho de Ministros, aprovado na noite de ontem, prevê um conjunto de medidas extraordinárias de apoio às empresas. Neste pacote, que pretende igualmente reforçar a contenção da propagação da doença através, por exemplo, "do reforço da divulgação dos serviços eletrónicos e de atendimento telefónico no seio da Autoridade Tributária e Aduaneira", destaca-se a criação de uma linha de crédito no valor de 200 milhões de euros para apoio à tesouraria das empresas e de 60 milhões de euros para as micro-empresas do sector turístico.

Para o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho está ainda previsto uma compensação retributiva semelhante a um regime de lay off simplificado. Ou seja, estão abrangidas por esta medida empresas que suspendam atividade por causa da epidemia, que tenham uma quebra das vendas acima dos 40%, face ao período homólogo de três meses, e que sofram cortes nas cadeias de abastecimento. Nesta situação, os trabalhadores recebem no mínimo uma remuneração bruta de dois terços do seu salário até ao limite máximo de três salários mínimos, por um período extensível a seis meses. Desse valor, a Segurança Social paga 70% e a empresa paga o restante.

As empresas que entrarem em regime de lay off simplificado estão isentas, durante este período, de pagamentos de contribuições à Segurança Social. O Estado garante ainda um apoio para estas empresas no primeiro mês de atividade regular (pós lay off) no pagamento de salários correspondente a um salário mínimo por trabalhador.

Foram também aprovadas medidas de aceleração de pagamentos às empresas abrangidas pelo Portugal 2020, a aceleração de pagamentos às empresas pela Administração Pública e a dilatação de prazos de pagamento de impostos e outras obrigações fiscais.