Médico que ganhou mais de 700 mil euros com cirurgias adicionais foi suspenso de funções

Miguel Alpalhão, o dermatologista que esteve no centro da polémica das cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria, tendo embolsado mais de 700 mil euros em três anos, foi suspenso de funções com perda total de vencimento, avança esta sexta-feira a CNN Portugal, que garante que o clínico já não está a trabalhar.



O hospital terá também em curso outro procedimento disciplinar para o despedimento do médico, bem como a devolução das verbas recebidas no âmbito das referidas cirurgias.

Recorde-se que o dermatologista recebeu 400 mil euros por procedimentos simples – como a remoção de quistos e sinais benignos na pele – ao longo de dez sábados em regime de produção adicional, ou seja, fora do trabalho regular e pago com valores mais altos.

As intervenções foram feitas ao abrigo do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, ou SIGIC, um instrumento para a realização de cirurgias fora do horário regular, criado para diminuir as listas de espera – e, de caminho, para pagar mais aos médicos de algumas especialidades no SNS, retendo-os no sistema.