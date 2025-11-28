Sábado – Pense por si

Portugal

Médico que ganhou mais de 700 mil euros com cirurgias adicionais foi suspenso de funções

SÁBADO
SÁBADO 14:10
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Miguel Alpalhão, dermatologista, ficou também sem vencimento.

Miguel Alpalhão, o dermatologista que esteve no centro da polémica das cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria, tendo embolsado mais de 700 mil euros em três anos, foi suspenso de funções com perda total de vencimento, avança esta sexta-feira a , que garante que o clínico já não está a trabalhar. 

Médico trabalhava no Hospital de Santa Maria
Médico trabalhava no Hospital de Santa Maria MediaLivre

O hospital terá também em curso outro procedimento disciplinar para o despedimento do médico, bem como a devolução das verbas recebidas no âmbito das referidas cirurgias.

Recorde-se que o dermatologista recebeu 400 mil euros por procedimentos simples – como a remoção de quistos e sinais benignos na pele – ao longo de dez sábados em regime de produção adicional, ou seja, fora do trabalho regular e pago com valores mais altos.

As intervenções foram feitas ao abrigo do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, ou SIGIC, um instrumento para a realização de cirurgias fora do horário regular, criado para diminuir as listas de espera – e, de caminho, para pagar mais aos médicos de algumas especialidades no SNS, retendo-os no sistema.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Cirurgia Santa Maria Hospital de Santa Maria CNN Portugal Serviço Nacional de Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Médico que ganhou mais de 700 mil euros com cirurgias adicionais foi suspenso de funções