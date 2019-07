Este medicamento ataca a atrofia muscular espinhal, uma doença rara cuja forma mais grave, detetada sobretudo em bebés, causa perda de força, atrofia muscular e paralisia progressiva. Se a doença progredir, o doente pode deixar mesmo de conseguir comer ou respirar, sem ser de forma assistida.Os pais de Matilde receberam as notícias do diagnóstico da filha no início de junho e decidiram abrir uma conta solidária para conseguirem reunir fundos de modo a terem acesso ao Zolgensma, que ainda só é comercializado nos EUA e tem um custo aproximado de 1,9 milhões de euros. Até ao momento conseguiram recolher 817 mil euros, mas continuam a receber donativos e outras iniciativas de solidariedade, como mostra a página que criaram no Facebook para conseguir recolher apoios Na Europa, o pedido de autorização para a comercialização do Zolgensma foi submetido à Agência Europeia do Medicamento em outubro de 2018 pelo Avexis, laboratório entretanto comprado pela Novartis que garante que o objetivo deste medicamento é a cura da doença, uma perspetiva que estava vedada aos doentes até ao momento.Aprovado pela FDA há pouco mais de um ano, o medicamento tem tido resultados considerados positivos. No final da última fase de ensaios clínicos, das 21 crianças em que o medicamento foi testado, 19 estavam vivas quando os testes terminaram e acabaram em "evolução favorável".

Outras alternativas

Existe um outro medicamento que está a ter um sucesso relevante no tratamento da atrofia muscular espinhal. O Spinraza está a ser comercializado na Europa desde 2018 e, segundo o hematologista Manuel Abecasis, em declarações ao matutino, está a mudar "substancialmente" o panorama da doença.



As outras nove crianças diagnosticadas em Portugal com a forma mais grave da doença já estão a ser tratadas com este medicamento, que é comparticipado a 100% pelo Serviço Nacional de Saúde. Em condições normais, a primeira administração do Spinraza custa 659 mil euros e o preço anual baixa para os 375 mil nos anos seguintes.



Matilde ainda não começou a receber este medicamento que tem de ser injetado directamente na medula espinhal e necessita de ser feito num bloco cirúrgico e que se deve prolongar ao longo de toda a vida do doente. No entanto, segundo a mãe, a médica disponível para administrar o Spinraza está de férias, estando os pais a aguardar para que se inicie o tratamento.



Rui Cardoso, pai de Gulherme, uma criança que recebeu o tratamento do Spinraza recorreu ao Facebook para explicar algumas das diferenças entre ambos os medicamentos, aplaudindo ainda a forma como o Serviço Nacional de Saúde lidou com a situação do seu filho, que acabou por morrer apesar do tratamento.







O pai de Guilherme apelou ainda à urgência em começar a administrar qualquer um dos dois medicamentos a Matilde. "O problema é que 1 mês faz toda a diferença para as crianças com esta patologia pois os músculos começam a enfraquecer e depois é tarde demais para qualquer medicação fazer efeito", escreve numa publicação feita no Facebook.



Onda de solidariedade

O ciclista Rui Costa juntou-se ao cordão solidário para ajudar a angariar dinheiro para Matilde e doou equipamentos completos e originais para posterior leilão cujos lucros reverterão para a conta da bebé.

Numa publicação na página de Facebook da menina, criada pelos pais para divulgar o caso, foi anunciado, este domingo, o leilão de quatro equipamentos do ciclista."O ciclista Rui Costa também não ficou indiferente ao sofrimento da Matilde e está a doar 4 equipamentos completos e originais seus com as riscas do arco-íris, que representam o mundial de ciclismo 2013, onde se sagrou campeão do mundo", lê-se na página que conta com mais de 171 mil seguidores."Estes equipamentos representam uma das maiores provas da sua carreia, com a mesma garra necessária que a Matilde tem tido para esta sua batalha", lê-se ainda. A publicação que conta já com mais de mil partilhas e centenas de comentários - em apenas duas horas - descreve também de que forma se pode participar neste leilão.Na publicação, os pais referiram que as licitações pelos quatro equipamentos do ciclista já vão acima dos 1.000 euros.De momento, a bebé está estável, garantiu a mãe, Carla Martins, em declarações ao jornal Público esta segunda-feira. A bebé continua internada nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Grupo fez ainda um apelo a Cristiano Ronaldo para ajudar a menina que precisa de 2 milhões para sobreviver.