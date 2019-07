Os pais da bebé de dois meses a quem foi diagnosticada uma doença rara já conseguiram angariar 1 milhão e 294 mil euros. Numa publicação no Facebook, na segunda-feira, os pais de Matilde dizem estar "cada vez mais próximos" dos dois milhões de euros necessários para comprar o medicamento que a bebé precisa.

"Os vossos corações são do tamanho do mundo, o carinho e apoio não se conseguem medir", agradeceram.

Maltide Sande, nascida a 12 de abril, sofre de atrofiar muscular espinhal (AME) do tipo 1, doença que afeta todos os músculos do corpo e causa perda de força, atrofia muscular, paralisia progressiva e perda de capacidades motoras. O tipo 1 é a forma mais grave da doença. No entanto, pode ser combatido com aquele que é considerado o medicamento mais caro do mundo: o Zolgensma.

Este medicamento não pode ser administrado em Portugal, por não ter sido aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, e o estado de saúde da bebé não permite uma viagem aos Estados Unidos – onde o Zolgensma pode ser administrado. No entanto, o laboratório Novartis, que produz o medicamento, já entrou em contacto com a família de Matilde, escreve esta terça-feira o Correio da Manhã. A solução poderá passar por um pedido de avaliação urgente junto da Agência Europeia do Medicamento para a utilização excecional do medicamento.