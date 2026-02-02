Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo. Leiria lança plataforma Estragos.pt para reporte de danos

Lusa 14:47
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

O município está também a criarestruturas de apoio comunitário nas freguesias.

A Câmara de Leiria lançou esta segunda-feira a plataforma para os munícipes reportarem os danos originados pela depressão Kristin, anunciou o presidente, Gonçalo Lopes.

Danos numa creche em Amor, Leiria
Danos numa creche em Amor, Leiria CM/ Pedro Brutt Pacheco

"O canal 'Estragos' é uma iniciativa da Câmara com o apoio da Tekever [fabricante de drones], onde queremos que todas as pessoas, instituições, possam registar os seus estragos", afirmou aos jornalistas Gonçalo Lopes, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde o município instalou o seu centro de operações.

O autarca apelou para que "todas as pessoas, quando tiverem condições e sem correr riscos", fotografem os seus estragos, "em especial no seu património habitacional, nos edifícios", e que enviem para essa plataforma.

De acordo com o autarca, aquela empresa já fez "voos de reconhecimento em muitos espaços" de parte da cidade, mas vai continuar "esse trabalho, para que seja útil", não só para o trabalho do município, mas, sobretudo, para as pessoas afetadas, nos pedidos de auxílio que vão ser necessários no âmbito da reconstrução.

Entretanto, a Câmara criou o endereço eletrónico reerguerleiria@cm-leiria.pt para pessoas e empresas que queiram entregar bens poderem obter informação.

"Estamos a viver momentos em que o povo português está a ser extremamente solidário, ao qual estamos muito agradecidos, temos muitos pedidos, mas também temos, felizmente, muitas pessoas e empresas a quererem ajudar", declarou.

Gonçalo Lopes adiantou que o concelho, com 130 mil habitantes, tem atualmente "45 mil edifícios sem eletricidade", reconhecendo que o "ritmo está a ser lento" para o restabelecimento.

A situação obriga a "um pedido de entreajuda suplementar", pelo que a autarquia está a reforçar a "campanha de angariação de geradores", para colocação no "maior número de espaços vitais, nomeadamente as escolas", a prioridade em termos de recuperação do património público, frisou.

As escolas D. Dinis, na sede do concelho, Maceira e Colmeias "são as três que ficaram em pior estado, as outras todas também estão mal, mas essas três estarão no topo", esclareceu o presidente da Câmara.

Entretanto, o município está a ativar estruturas de apoio comunitário nas freguesias.

"Estas estruturas, distribuídas estrategicamente pelo território, disponibilizam apoio à comunidade, estando algumas delas equipadas com geradores ou em processo de ligação, permitindo assegurar, sempre que possível, condições básicas como banhos, carregamento de telemóveis e a recolha de bens alimentares essenciais", segundo uma nota de imprensa.

A iniciativa pretende reforçar a capacidade de resposta local, em articulação com as juntas de freguesia, os agentes de Proteção Civil e outras entidades, "garantindo o acesso a serviços essenciais".

O município pede a colaboração dos munícipes, "quer através da utilização responsável destes espaços, quer mediante a doação de bens alimentares, que serão encaminhados para apoiar quem mais necessita".

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Artigos Relacionados
Tópicos Casa nova Casa Caso Casas Leiria Tekever
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo. Leiria lança plataforma Estragos.pt para reporte de danos