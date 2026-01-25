Mau Tempo: Efeitos da depressão Joseph começam a sentir-se no continente a partir do Norte

A partir de segunda-feira, o IPMA prevê "períodos de chuva, persistente e por vezes forte".

Portugal continental começa a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima, a partir do início da manhã de segunda-feira no Minho e Douro Litoral, anunciou este domingo o IPMA.



Chuva e vento forte podem causar cheias e inundações Vítor Mota/Medialivre

Os efeitos da depressão Joseph irão estender-se depois, de forma gradual, às restantes regiões de Portugal continental na noite de segunda para terça-feira, "e com a passagem de sucessivas ondulações frontais pelo menos até ao fim de semana", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), num comunicado hoje divulgado.

A partir de segunda-feira, o IPMA prevê "períodos de chuva, persistente e por vezes forte", que na terça-feira passam "a regime de aguaceiros, "que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada".

Além disso, a partir de terça-feira de manhã prevê-se "queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros de altitude nas regiões Norte e Centro e na serra de S. Mamede".

O vento irá soprar mais forte a partir de segunda-feira, "com rajadas até 80 km/h [quilómetros por hora] no litoral oeste e até 100 km/h nas terras altas".

O IPMA refere ainda que estão previstas ondas com quatro a cinco metros na costa ocidental, a partir de segunda-feira, que irão aumentando, podendo atingir 12 metros de altura máxima a partir de terça-feira à tarde.

Devido à passagem da depressão Joseph por Portugal continental, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real vão passar por fases sob aviso laranja nos próximos dias.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja abrangerá agitação marítima em 10 destes distritos -- a exceção é Vila Real, cujo aviso laranja, respeitante à precipitação, estará em vigor entre as 12:00 de segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.

Para hoje, o IPMA deixou ainda o aviso laranja por agitação marítima para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, alertando para ondas de noroeste com cinco a sete metros e podendo atingir 12 metros de altura máxima.

Hoje estão também em vigor avisos amarelos por precipitação para Évora, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Portalegre.

O IPMA também emitiu vários avisos de neve nos distritos da Guarda e Castelo Branca, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.

Para segunda-feira, o IPMA colocou sob aviso laranja, devido à previsão de precipitação, os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real, estando quase todo o território em aviso amarelo devido à chuva e ao vento nos próximos dias.

O aviso laranja para agitação marítima vai repetir-se na terça-feira para os distritos de Setúbal, Porto, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso laranja é o segundo mais grave e é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso amarelo indica risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.