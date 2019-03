O mau tempo está a obrigar as organizações a cancelarem os desfiles de Carnaval previstos para esta terça-feira. As previsões de chuva e vento forte e os alertas da Proteção Civil levaram as organizações de Buarcos, na Figueira da Foz, de Ovar e de Sesimbra a alterarem os seus programas.

O desfile do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz previsto para foi adiado para domingo, uma decisão tomada na segunda-feira pela Câmara Municipal da Figueira da Foz e a Associação de Carnaval de Buarcos e Figueira da Foz. Nesse sentido, o desfile previsto para hoje vai decorrer no próximo domingo, pelas 14h30, na avenida do Brasil.

Em Ovar, a decisão foi tomada cerca das 11h00 desta terça-feira por decisão da autarquia e dos grupos e escolas de samba – mas o corso não foi adiado e sim cancelado. O valor dos ingressos será integralmente reembolsado, mediante a apresentação do bilhete no Serviço Administrativo e de Atendimento. Já estavam vendidos cerca de 4 mil ingressos.

Também Sesimbra decidiu cancelar o desfile das escolas de samba e grupos de axé, tendo comunicado a decisão num comunicado no site da autarquia. "As escolas de samba e grupos de axé voltam a sair à rua em julho, para mais um Carnaval de verão", lê-se na explicação da Câmara.



Também o desfile do Carnaval de Estarreja foi cancelado, após acordo entre a Câmara e a Associação do Carnaval. "Devido ao mau tempo, não se realizará o Grande Corso desta terça-feira", lê-se na página oficial de Facebook da organização do Carnaval de Estarreja, que se apresenta como "um dos maiores e mais antigos cortejos carnavalescos de Portugal". Quem comprou bilhetes poderá reaver o valor dos ingressos entre os dias 08 e 16 de março, presencialmente na Casa da Cultura.



O tradicional Cortejo Trapalhão, que assinala a terça-feira de Carnaval no Funchal, foi igualmente adiado para sábado, 9 de março, anunciou a Secretaria Regional do Turismo e Cultura.