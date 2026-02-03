Mau tempo: Autocarro com crianças e idosos ficou preso na neve em Castro Daire

Bombeiros estão a retirar os passageiros para os levar ao destino.

Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro

Um autocarro ficou ao início da manhã desta terça-feira retido na neve na Estrada Municipal (EM) 550, em Castro Daire, e os bombeiros estão a retirar crianças e idosos para os levar ao destino, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Neve bloquou autocaro PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Segundo a fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões, a EM 550, que liga Pinheiro a Castro Daire, ficou cortada devido à queda de neve durante a noite.

No local estão cinco operacionais e três veículos da GNR e dos bombeiros, a transportar "entre 25 a 30 passageiros" para a sede de concelho.

A mesma fonte acrescentou que não se encontra cortada mais qualquer estrada devido à queda de neve na zona da Serra de Montemuro.