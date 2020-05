Máscaras, distância e menos despedidas: as recomendações para viajar de avião

Depois de meses fechados devido à pandemia de Covid-19, alguns países começam a reabrir aeroportos e fronteiras. De forma a "garantir a segurança dos passageiros e dos trabalhadores da aviação", a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) redigiram um guia de orientações que deverá servir de guião a cada estado-membro no regresso dos voos aos aeroportos da União Europeia. Entre as principais medidas estão a utilização de máscara, dentro e fora do avião, a distância de 1,5 metros entre passageiros, sempre que possível, e despedidas fora do edifício do aeroporto.

Publicado na quarta-feira, o documento prevê que as companhias garantam, "até à medida do possível", a distância física de 1,5 metros entre os passageiros. A EASA e o ECDC admitem, contudo, que o novo guião permite "flexibilidade" por causa dos "constrangimentos de espaço".

"Quando a distância física recomendada não puder ser garantida, por constrangimentos das infraestruturas ou operacionais, os passageiros e os membros da tripulação devem implementar todas as medidas preventivas, como a higiene das mãos e a etiqueta respiratória", detalha o documento.

Já as máscaras devem ser utilizadas desde a entrada no aeroporto de partida até à saída do aeroporto de chegada – podem ficar excluídas desta obrigação crianças até aos seis anos de idade e pessoas com motivos de saúde que as impeçam de usar máscara.

Essas máscaras, cirúrgicas, devem ser trocadas a cada quatro horas.

Chegadas e check-in

Qualquer pessoa que tenha sintomas de Covid-19 ou que tenha estado em contacto com alguém infetado não deve dirigir-se ao aeroporto, explica o documento.

Salvo raras exceções – como passageiros que precisem de assistência, pessoas com mobilidade reduzida ou menores não acompanhados –, só aqueles que vão embarcar é que podem entrar no aeroporto. As despedidas terão que ser feitas no exterior.

A EASA recomenda ainda que as malas de cabine sejam reduzidas, permitindo um embarque mais rápido e evitando o risco de contaminação.

Se possível, os passageiros devem manter-se afastados durante o embarque e o número de autocarros até aos aviões – quando necessários – deve ser aumentado.

Dentro do avião

Segundo as recomendações, dentro do avião, "onde o número de passageiros e a configuração da cabine permitir", as companhias aéreas "devem garantir, na medida do possível, a distância física dos passageiros", aumentando a distância entre os assentos.

Para permitir um maior número de passageiros dentro de um avião, as companhias aéreas poderão sentar lado a lado membros da mesma família que vivam na mesma casa.

Os aviões devem ser desinfetados entre voos e a utilização das casas de banho deve ser controlada, sendo recomendado aos passageiros que não formem filas nos corredores.



Já o desembarque deve ser feito por filas ou utilizando um método alternativo que garanta o distanciamento entre passageiros.

Comida e duty free

De forma a prevenir os contágios, os serviços de refeições devem ser reduzidos "ao mínimo necessário".

Deve ser ainda considerado o fim das vendas duty free ou de outros produtos não essenciais a bordo.



"Agora cabe às companhias aéreas e aeroportos adaptar as recomendações às suas instalações e operações", afirmou o o diretor executivo da EASA, Patrick Ky.