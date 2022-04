“Mas alguma vez foi fácil ser do CDS?”, pergunta Nuno Melo

Nuno Melo subiu ao palco para o discurso final do 29.º Congresso do CDS com cerca de duas horas de atraso. A contagem das votações para os órgãos do partido arrastou-se, mas Melo chegou ao púlpito com maiorias confortáveis em todos eles e ao som de Another Time, uma canção de dança com ritmo para ganhar balanço para este outro tempo do CDS-PP.