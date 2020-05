Creches: crianças com mais de seis anos vão usar equipamento de proteção

Na conferência de imprensa deste sábado, Graça Freitas confirmou que quanto ao retorno às aulas dos 11.º e 12.º anos e da retoma da atividade das creches, está a decorrer um trabalho intenso com o Ministério da Educação. As aulas aos alunos que frequentam estes anos no secundário está previsto para 18 de maio, sendo que a mesma data se aplica às creches, no âmbito do plano de desconfinamento devido à pandemia da Covid-19 Além do plano dos testes à Covid-19 aos educadores de infância, as crianças acima dos seis anos e todos os adultos usarão "equipamento de proteção individual".Será criado um "plano específico para estas idades, para alunos e adultos. Toda a comunidade terá o mesmo equipamento de proteção individual", explicou a diretora-geral de Saúde.Outra medida será o "reforço da limpeza de equipamentos e superfícies". "Será acautelado um reforço de descontaminação", afirmou Graça Freitas.Portugal regista hoje 1.023 mortos associados à covid-19, mais 16 do que na sexta-feira, e 25.190 infetados (mais 203), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.Na conferência de imprensa diária sobre a covid-19, a ministra da Saúde explicou que desde o dia 25 de abril foram detetados 422 casos duplicados, o que justifica que hoje se registe um némero de casos inferior ao que tinha sido anunciado na sexta-feira.A ministra disse que o número de casos a considerar na sexta-feira é 24.987.Com Lusa