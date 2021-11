Conheça todas as novas medidas de combate à pandemia

António Costa anunciou esta quinta-feira as novas medidas de combate à pandemia.

- O país entra em situação de calamidade a partir de 1 de dezembro;

- Máscaras obrigatórias em espaços fechados e todos os recintos não excepcionadas pela DGS;

- Certificado digital obrigatório no acesso a restaurantes, hotéis e alojamentos locais, eventos com lugares marcados, ginásios;

- Teste negativo obrigatório em visitas a lares, visitas a doentes em estabelecimentos de saúde, grandes eventos sem lugares marcados, recintos improvisados e recintos desportivos, discotecas e bares;



Teste negativo obrigatório para todos os passageiros em voos que cheguem a Portugal.



Foi ainda anunciada uma semana de contenção de contactos depois da passagem de ano, com o teletrabalho a ser obrigatório entre 2 e 9 de janeiro, bem como o encerramento de discotecas durante este período. As aulas recomeçam também apenas a 10 de janeiro, com os cinco dias a ser compensados no Carnaval e na Páscoa.

Apesar de não ser obrigatório, António Costa recomendou que as pessoas se vacinem e também que recorram a auto-testes sempre que possível.