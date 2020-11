ACES Vale do Sousa Norte e fez várias declarações depois de o relatório acerca da situação epidemiológica da pandemia do novo coronavírus em Portugal ter sido divulgado.

Marta Temido afirmou esta tarde que a letalidade da Covid-19 "tem subido nos últimos dias e é bastante preocupante". Sobre o caso do hospital de Penafiel, a ministra da Saúde afirmou que houve um alívio devido a transferências para o Hospital da Fundação Fernando Pessoa e outras instituições do SNS como o centro hospitalar de Trás-os-Montes. A ministra esteve reunida com oTemido afirmou ainda que o centro hospitalar do Médio Ave está com grande pressão, bem como o do Douro e Vouga."Um dos aspetos que mais nos preocupa quando o número de casos sobe é a realização dos inquéritos epidemiológicos e a nossa capacidade de dar resposta", afirmou a governante, indicando que se fazem 300 inquéritos diários.Sobre a resposta dos hospitais, Marta Temido garantiu que "houve planeamento", "mas uma pandemia, com o comportamento que ela tem tido tem resposta difícil por muito planeamento que haja". "Se voltássemos atrás, faríamos coisas de maneira diferente", disse a ministra.Acerca das transferências de doentes, a prioridade é procurar uma região de proximidade. "Quando a região começa a ficar saturada, pode ser preferível hospitais mais longe para poder ter uma bolsa de oxigénio para poder responder", indicou."O SNS está a dar o melhor de si próprio. É importante que as pessoas que estão nas nossas ruas percebam que precisamos da ajuda delas", frisou a governante, que insistiu na necessidade de várias instituições trabalharem em conjunto.Sobre contratação de profissionais de saúde, Marta Temido disse que não há disponibilidade no mercado. "Neste momento, a situação com que nos deparamos é que o mercado não tem a disponibilidade que tem noutros momentos e há muitos profissionais que ficaram doentes", explicou.

Na região norte, mais de 200 profissionais de saúde estão infetados. "E isso tem um peso significativo na capacidade de resposta".