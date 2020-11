Morreram 62 pessoas nas últimas 24 horas, em Portugal, devido à Covid-19. Foram também detetados 6472 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).A região Norte continua a ser a que inspira mais cuidados nesta segunda vaga da pandemia.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.824 mortes e 255.970 casos de infeção, estando ativos 82.767, mais 31 do que na sexta-feira.A DGS indica que das 62 mortes registadas nas últimas 24 horas, 24 ocorreram na região Norte, 23 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 09 na região Centro, cinco no Alentejo e uma no Algarve.Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim indica uma descida nos internamentos em enfermaria, totalizando 3.025, menos 54 do que na sexta-feira, e uma subida nos cuidados intensivos, onde estão 485 pessoas (mais quatro).Desde o início da pandemia em Portugal já recuperaram da doença 169.379 pessoas.O primeiro-ministro português, António Costa, anuncia este sábado à tarde as medidas que acompanham o segundo estado de emergência da segunda vaga.Mais de oito milhões de portugueses, residentes em 191 concelhos, estão este fim de semana sujeitos ao recolher obrigatório a partir das 13h00, decretado pelo Governo no âmbito do estado de emergência devido à pandemia.