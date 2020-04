Covid-19: Portugal regista mais 34 mortes e 598 casos em 24 horas

O boletim epidemiológico da



O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), distribuído diariamente, indica também que foram confirmados 598 novos casos de covid-19 , subindo o total de infetados para 16.585. O aumento em relação a sábado foi de 3,7%.





Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 136.243 casos suspeitos, dos quais 3.611 aguardam resultado dos testes. O boletim epidemiológico indica também que há 116.047 casos em que o resultado dos testes foi negativo e que o número de doentes recuperados aumentou para 277 (eram 266).



Em relação às 16.585 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria, 15.408 (mais 596 do que no sábado), está a recuperar em casa, estando internadas 1.177 pessoas (mais duas), 228 (menos cinco) das quais em Unidades de Cuidados Intensivos.



O relatório indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (280), seguida pelo Centro (120), pela região de Lisboa e Vale Tejo (91) e do Algarve, com nove mortos. O boletim dá conta de quatro óbitos nos Açores.



Das mortes registadas, 327 tinham mais de 80 anos, 108 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 48 entre os 60 e os 69 anos, 16 entre os 50 e os 59 anos e cinco óbitos na faixa entre os 40 e os 49 anos.



A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 9.747, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.841 casos, da região Centro (2.426), do Algarve (279) e do Alentejo com 139 casos. Há ainda 94 pessoas infetadas com o vírus da covid-19 nos Açores e 59 na Madeira.



Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.