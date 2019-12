Marta Temido inaugura centro de saúde em Torres Vedras

A ministra da Saúde inaugurou esta terça-feira o centro de saúde de São Mamede da Ventosa, em Torres Vedras , que resultou de obras de remodelação no edifício da antiga sede da Junta de Freguesia, um investimento de 644 mil euros.

Com as obras e a criação da Unidade de Saúde Familiar, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que há condições para ter utentes e profissionais "mais satisfeitos".

Aquela unidade do distrito de Lisboa está funcionar nas novas instalações há dois meses, quando as obras ficaram concluídas, afirmou à agência Lusa o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Sul, António Martins.

As obras de requalificação custaram 644 mil euros e foram financiadas em 543 mil euros pelo Programa Operacional Regional do Centro, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

O investimento vem "reduzir as desigualdades ao nível da capacidade assistencial dos cuidados primários de saúde" e promover a inclusão social, permitindo assim criar melhores condições para fixar médicos de família e constituir uma Unidade de Saúde Familiar, refere o município em nota de imprensa.

Além disso, traz melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e permite prestar melhores cuidados de saúde aos 3.318 utentes.

Nesta fase, a unidade funciona com dois médicos, dois enfermeiros e dois administrativos, tendo apenas uma centena de utentes sem médico de família, segundo o ACES Oeste Sul.

Após as obras, o centro de saúde passou a dispor de sala de espera com espaço infantil, espaço de atendimento e secretariado clínico, gabinete de consulta médica, gabinete de consulta de Saúde da Mulher/Planeamento Familiar, gabinete de enfermagem, salas de tratamentos, sala de movimento/fisioterapia, sala de reuniões, sala de direção, sala de pessoal, vestiários, arquivo, sala de apoio informático e depósitos de material e de resíduos.

Antes da intervenção, a extensão de saúde de São Mamede da Ventosa ocupava o piso térreo do edifício, sendo o primeiro e segundo pisos afetos às instalações da junta de freguesia.

Com 30 anos, o imóvel encontrava-se deteriorado e desadequado face às atuais necessidades dos cuidados primários de saúde.

Com as obras, a unidade de saúde passou a ocupar todo o edifício e a sede da junta foi deslocalizada para a desativada escola do primeiro ciclo de Moçafaneira, que vai também ter obras de requalificação e ampliação.