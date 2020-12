"O Ministro Eduardo Cabrita não tem condições para continuar como Ministro. Primeiro, não foi capaz de agir a tempo e horas. Segundo, é criticado por todos, incluindo pelo seu próprio partido. E, sobretudo, desqualificou-se a si próprio na Conferência de Imprensa da passada quinta-feira. Foi ridículo e, em política, o ridículo mata", escreveu Marques Mendes na sua crónica semanal para o Jornal de Negócios O antigo líder do PSD acredita mesmo que vai acontecer a Cabrita o que aconteceu a Constança Urbano de Sousa: "Arrastar-se penosamente no lugar até sair pela porta pequena".Já sobre Pedro Nuno Santos, Marques MEneds considera que perante a "desautorização pública" de que foi alvo pelo primeiro-ministro, o governante com a pasta das Infraestruturas "só tinha uma atitude a tomar: pedir a demissão e sair pela porta grande".