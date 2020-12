Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fractura nas costelas. Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem no Hospital de Aveiro. Continuarei a campanha, com adaptações nos próximos dias, que força não me falta para lutar por este país! — Marisa Matias (@mmatias_) December 28, 2020

A candidata à Presidência da República apoiada pelo Bloco de Esquerda sofreu uma fratura nas costelas depois de uma queda. Marisa Matias informou que a queda não irá travar o trabalho de campanha mas que a mesma sofrerá adaptações."Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fractura nas costelas. Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem no Hospital de Aveiro", escreveu Marisa Matias na rede social Twitter esta segunda-feira.A eurodeputada bloquista informou ainda que vai continuar em campanha, mas "com adaptações nos próximos dias".Há oito candidatos às Presidenciais este ano: Marcelo Rebelo de Sousa (apoiado formalmente pelo PSD e CDS), Marisa Matias (Bloco de Esquerda), Ana Gomes (apoiada formalmente pelo PAN), Tiago Mayan (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva (também conhecido como Tino de Rans), João Ferreira (PCP) e Eduardo Batista).As eleições são a dia 24 de janeiro e os debates começam logo no segundo dia do ano.